新銳導演陳小娟自編自導，金獎影帝黃秋生、素人演員姬素孔尚治攜手主演的電影《淪落人》，不但在全球各大影展頻頻獲獎，更榮獲本屆香港金像獎8項大獎提名，連劉德華都忍不住稱讚：「一拍戲就中了一堆獎很厲害。」

日前電影在台灣舉辦首場放映，近200位觀眾搶先欣賞，陳小娟也到現場進行映後座談，有觀眾問及電影中特別強調「夢想」的主題，她說：「其實每個人都應該有夢想，但這部電影要呈現的不僅只是『夢想』，電影中也談到親情、友情甚至愛情，這些東西在現實生活中都非常需要，這個社會需要更多的溫暖和愛。」

而許多觀眾也對黃秋生的演技大為讚賞，電影中他首次挑戰胸部以下癱瘓的高難度角色，每一場戲都需要嚴格控制身體狀態，就連癱瘓人士會捲曲的手指和腳趾都細膩到位，其中有幾場女主角需移動黃秋生的戲，因為女主角姬素孔尚治實際上抱不動黃秋生，但黃秋生卻用肢體和眼神的生動演出呈現兩人的互動。電影19日在台上映。

(中時 )