清明連假好天氣，相揪來北海岸，賞碧海藍天美景、大啖海鮮好過癮！萬里區龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集，最大的特色是由在地漁夫自營，販售自家漁船捕撈的新鮮海產，更是新北特產萬里蟹的主要產地之一，品質尚青口碑好，更鄰近全台最美的維納斯海岸線，玫瑰色系的天然岩石紋路令人目不轉睛，歡迎民眾趁清明連假闔家到龜吼出遊，美食美景皆不勝收！

龜吼漁夫市集場內共有43家攤商，主打在地漁船捕撈的新鮮魚貨。家裡三代都是漁民的老闆陳國賢，拿著親自潛水採集的魚貨向顧客介紹：「這是鐘螺，口感鮮脆，是北海岸常見的漁村美食，燒烤、涼拌、熱炒都很合適。產季在4到9月，這顆小的大概長在1、2公尺深，比較大的就是5、6公尺深處採上來的。」除了推銷外，還喜歡向顧客介紹各種海鮮特色及生態特性，讓顧客在品嚐美味海鮮的同時，也能藉機學習豐富的海洋知識。

陳國賢說說，潛水採集的魚貨數量雖不多，但好處是可以逐一挑選，例如北海岸海域也盛產海膽，大家都愛吃，可是一定要挑過大小，太小的就不要採，也不能一網打盡，這樣跟客人推銷時，除了介紹海膽的種類、口感外，也能順便宣傳保育觀念，這樣資源才能永續。

龜吼市集攤商很多都是親戚朋友，就像一個大家庭，陳國賢的岳母蔡阿嬤也在市集販售石花凍、魷魚絲及小魚乾等乾貨，別看蔡阿嬤已經70多歲，身體還很硬朗，陳國賢採集回來的石花菜都是交給阿嬤處理，經過七洗七曬的工夫，才能製成一包包潔白的石花菜，熬煮成石花凍後，加點黑糖或檸檬都很美味。蔡阿嬤靦腆的笑說，自己現在從事環保志工比較多，除了擺攤，平常也會在市集、社區做資源回收，歡迎民眾多來龜吼玩，也順手做垃圾分類，讓龜吼一直美麗下去。

龜吼漁夫市集由在地漁民經營，販售的都是漁民精挑細選的優質海產，絕對讓人讚不絕口!除了常年都有的主打海產「萬里蟹」之外，現在還有花枝、龍蝦、蝦姑、黃雞魚及鯖魚等各種魚貨，歡迎民眾趁清明連假蒞臨品嚐，享受漁民最自豪的在地美味！

(中時電子報)