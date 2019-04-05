資深樂團Action（前排終）黃仲崑（後排右起、范怡文、王晶）上節目，與主持人張秀卿（前排右）、卲大倫（前排左）合影。（羅永銘攝）

「ICRT 40週年青春旋律演唱會」即將於7月13日在國父紀念館公演，黃仲崑4日與王晶、范怡文、Action等人一起上年代《MUCH金點秀》錄影，民歌時期曾唱紅〈你說過〉等經典歌曲的他，自豪英文歌唱得比中文歌好，這回受邀擔任「青春旋律」表演嘉賓，就是要用歌聲向已世的金祖齡、陶大偉、黃曉寧的人致敬。

25年沒發片的他，1994年發完專輯《愛與承諾》後，就全心投入戲劇演出，自曝當時唱片公司老闆與戲劇經紀人「八字不合」，才決定不當歌手。原來當年專輯中的單曲〈有多少愛可以重來〉在香港、大陸走紅，卻在台灣成績不盡理想，戲劇經紀人怪罪唱片公司老闆沒有把台灣市場經營好，讓他夾在中間左右為難，才決定退出歌壇。

60歲的他自封為「國民老爸」，最近又在Netflix《極道千金》劇中飾演劉奕兒的黑道老爸，笑言入行以來演過太多人的老爸，2010年拍《家有四千金》演阿雅的老爸，「戲殺青後阿雅每年父親節都會打電話問候」，讓他很感動。現實生活中他有兩個兒子，卻沒有女兒感到有點遺憾，最近還問老婆LULU「乾脆再來生女兒吧！」沒想到老婆爽快回應：「來啊！」讓他當場嚇一跳！

兒子黃遠闖蕩演藝圈8年多，黃仲崑採取「放羊方式」不介入，他表示，自己也不喜歡長輩過多關切與介入，所以絕不用同樣方式去教育小孩，但會以老爸立場叮嚀他在演藝圈「做人比做戲重要」，就像有太多藝人演過他兒子與女兒，卻只有阿雅每年會打電話、傳簡訊問候他。

他因右手亂抖20年，一年多前診斷出右手罹患「「原發性震顫」，開刀後現在每年要回醫院追蹤檢查。憶起當時手抖個不停，最怕被誤解是酒精中毒或是吸毒，因不想讓人看穿他的隱疾，所以花很多力氣去掩飾病況，「有時出去表演，拿起麥克風手還不停抖，竟有人以為我在學江蕙唱歌」，讓他覺得很無奈。

(中時 )