「巧味客家米食」販售的草仔粿堅持手工、天天新鮮製作。（葉書宏攝）

「巧味客家米食」販售的草仔粿堅持手工、天天新鮮製作。（葉書宏攝）

「巧味客家米食」位於新北市深坑區深坑老街，創立至今逾20年，陳姓老闆堅持手工、天天新鮮製作，才能保有皮Q有彈性，加上用料實在、價格親民，民眾前往老街購買豆腐外，草仔粿也成為另一種伴手禮選擇。

「巧味客家米食」販售的草仔粿共有菜脯米、紅豆、鹹綠豆、鹹芋頭等口味，草仔粿外型扁平比巴掌還要小，利用蘿蔔切絲剁碎作為內餡，吃起來味道鹹香，另外，該店販售的芋粿巧、黑糖發粿、麻糬、涼糕等，同樣獲得不少消費者愛戴。

店員表示，草仔粿堅持客家傳統古法製法，為讓皮更加Q彈、入口，天天純手工製作，儘管製作時間較長，卻能讓消費者吃到傳統的好滋味，草仔粿還可從青綠色的外皮看見切碎的艾草夾雜其中。

她也提到，有別於其他店家，草仔粿使用在來米和糯米混合製作，吃來的硬度和Q度剛剛好，一點都不黏牙。

另外，深坑老街假日時間人潮眾多，民眾除了購買豆腐、肉粽外，草仔粿也成為民眾的伴手禮選擇，老街上有不少街專門販售草仔粿的店家，客家人習俗，在清明前後吃下草仔粿，除了節氣應景外，艾草也具有補健和去汙的作用。

陳姓遊客說，該店販售的草仔粿吃起來皮Q、不黏牙而且餡料實在，咬起來更是飽滿的感覺，吃起來一點都不油膩，連續吃完2顆也不會膩，加上每一顆份量剛剛好，很符合年輕人的需求。

店名：巧味客家米食

地址：新北市深坑區深坑街154號

電話：02-2664-7638

營業時間：全年無休、平日上午9時至下午6時、假日上午9時至下午9時

售價：草仔粿20元、買10送1

(中時 )