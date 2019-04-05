佛光山員工宿舍─妙慧樓，由高空俯瞰如兩座相連的三合院結構，從內部空間細觀則處處體現人間佛教意涵，是佛光山開山星雲大師為在家女眾員工打造的溫暖家園，以人為本的空間規畫，創意綠建築的景觀設計，從眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲2019建築園冶獎肯定。

素有「南台灣建築景觀奧斯卡獎」美名的建築園冶獎，主委洪光佐說該獎是純公益獎項，相當公正客觀，今年主軸為「智慧綠建築、友善心環境」，其中高雄市公共建築景觀類共有15件作品報名，6件獲獎，包括佛光山新建的妙慧樓。

洪光佐說，獲獎作品代表在設計創意、建築景觀與植栽綠化、人文與藝術表現、施工品質等都獲評審高度肯定，值得建築業界參訪學習。

佛光山表示，妙慧樓一直以來都是佛光山各道場在家女眾宿舍的名稱，由星雲大師起名，期許住眾都能效法妙慧童女精神，在佛法上得到利益。

然而經歲月洗禮，佛光山早期女眾員工宿舍逐漸老舊，不敷使用，星雲大師始終惦記著，要為這些把佛光山當家、全心為教打拚的在家眾員工，蓋一座全新的溫馨家園，2年前著手妙慧樓新建工程，2018年落成，大師希望「員工下班後不是回宿舍，而是能有回家的感覺」。

(中時 )