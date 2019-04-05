張秀卿搭檔邵大倫主持年代《MUCH金點秀》節目，即將在4月16日播出，為了節目以及新專輯MV做準備，她開始積極瘦身，卻沒想到日前錄影演短劇，製作單位安排邵要吃下三顆握壽司，卻沒想到當天邵拉肚子，最好只好由張秀卿「神救援代吃」，錄影結束她立刻大喊：「三天減肥計畫破功！」

張秀卿自2008年主持《黃金演歌秀》後，睽違11年再度主持節目，坦言太久沒主持壓力很大！她透露，期間有很不少主持邀約找上門，因自己比較喜歡歌唱節目而婉拒邀約，這回製作單位找她主持《點唱秀》，可以在節目裡又唱歌又演短劇，讓她覺得很有趣，加上搭檔的邵大倫他口條很好，便很放心答應接下主持棒。

為了錄影她得搭高鐵往返台南，沒想到前幾天人到了攝影棚，竟空無一人，後來才知道自己記錯錄影時間，在電梯間某員工看到她還問說：「今天沒錄影，妳來幹嘛？」當下礙於面子只好秒回對方說：「我是來勘景！」

(中時 )