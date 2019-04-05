北部地區一名男子阿明(化名)發現家中保險套越來越少，一查竟揪到妻子小玲(化名)與健身教練婚外情，氣得怒告教練，法官判教練賠償阿明10萬元，可上訴。

據判決書，阿明與小玲結婚10多年，育有1子，2017年阿明發現小玲購買潤滑液的發票，另外放在家中的保險套還越來越少，一查果然發現小玲與健身教練互傳曖昧訊息，質問後小玲坦承出軌。阿明隔年與小玲協議離婚，並向教練求償100萬元。

教練坦承明知小玲是人妻仍與她交往，但教練辯稱與小玲沒有發生性行為，反控阿明以不正當手段，擷取妻子手機對話截圖，不得作為證據。

法官勘驗小玲與教練對話截圖，對話包含小玲說「還以為你不喜歡跟我做了呢！」，教練回「超喜歡跟妳做的啊」、「愛妳愛妳愛妳愛妳」、「都不想我，也不期待要去哪間motel」，相當親暱。法官認為，就算沒有證據證明教練與小玲發生性行為，但教練已侵犯阿明配偶權，審酌後判教練賠償10萬元，可上訴。

(中時電子報)