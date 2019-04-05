大陸掌控全球稀土供應鏈

為確保保高科技產品和武器裝備生產所必需的稀有金屬不受制於人，美國川普政府將推進相關資源的回收再利用，主要包括研發從廢舊鋰電池中提取稀有金屬的技術。消息人士指出，一旦稀有金屬回收工作上了軌道，美國所需的稀有金屬將完全實現國內供給，可以大幅降低從中國大陸的進口依賴程度。

據《觀察者網》報導，上周美國ThRee產業顧問詢公司總裁詹姆斯·甘迺迪(James Kennedy)在美國《國防》月刊網站發文指山，中國大陸稀土加工扼住美國命運的咽喉，美國防技術領先地位相對下降與其稀土能力的衰落是同步的，而與此同時中國大陸的進步主要源於稀土資源生產、精煉、材料科學、國防應用等方面付出超乎尋常的努力。

以機械化設備大量開採的大陸內蒙古自治區包頭市白雲鄂博稀土礦。目前中國大陸不只是產量最大，與稀土相關專利技術數量也最多。（圖／美聯社）

日本《讀賣新聞》引用美國地質調查局的統計數據稱，美國國內使用的十種以上稀有金屬的進口來源地都是中國大陸。目前，全球1/3以上鈷的開採權益都由中國企業掌握，而中國大陸的稀土產量更是占到全球的8成。美國的白金、錳和稀土金屬等主要礦物，都仰賴從中國大陸、俄羅斯等少數幾個國家進口。23種關鍵礦物中有21種靠海外進口，其中20種主要依賴中國大陸，包括幾乎所有用於高階電子產品的稀土金屬；而多數鉑族元素則來自俄羅斯和南非，鈮來自巴西，鈷則來自剛果。

川普則是在2017年底簽署了針對稀有金屬資源的行政令，將包括鈷在內的35種礦產資源列為重要礦物，指示要擴大在國內的勘探、開採和回收以減少關鍵礦物供應中斷對美國造成的衝擊。川普表示，不管中斷原因是敵對政府行為還是自然災害，「美國不能繼續靠依賴像俄羅斯和中國這樣的競爭對手，來維持我們的經濟實力和國家安全。」

報導說，今年2月美國能源部已撥出1500萬美元的預算，在伊利諾州新建了國家回收研究基地，並與大學及其他民間機構與企業合作，從鋰電池中提取鈷、鋰等稀有金屬的技術用於實際生產。消息人士表示，一旦稀有金屬回收工作走上軌道，美國所需的稀有金屬將完全實現國內供給，從而大幅降低從中國大陸的進口。

《讀賣新聞》指出，日本十年前也曾因中國大陸稀土出口減少、市場價格大漲而受到影響。

《觀察者網》表示，3月初上海有色金屬網稱，根據美國地質調查局2019年最新發佈估算資料，2018年全球稀土產量增長28.8%，其中中國大陸增產和美國重啟開採是2018年產量增長的主要原因。此前2016年、2017年美國稀土產量為零。

美國本土的最後一個稀土礦於1998年停止開採，相關設備多數賣到中國大陸。雖然美國國內曾多次提出恢復稀土資源開採與加工的計劃，但都因國際稀土價格較自行開採要低很多而難以進行。相關產業專家分析，美國如果要恢復稀土開採與提煉的供應鏈，相關設施建立與新技術、專利的購買問題不少，供應鏈要成型大約需要15年時間。

(中時電子報)