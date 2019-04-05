李姓女子2004年賣掉舊屋再向農貸款，替兒子買中和一間房子，沒想到兒子長大後不僅當啃老族，還辱罵自己母親「妓女」、「每年鬼節都要燒死妳」，李母向兒子提出撤銷贈與訴訟，新北地院判獨子須返還母親500萬元，全案仍可上訴。

●法律評析

贈與是一種法律行為，即是把自己的財產無償給與他方。而贈與可以回收嗎？由於他方是無償受有利益，從法律規定來看，除了是經公證過的贈與契約及為了履行道德上義務而為之贈與外，在財產移轉前是可以隨時撤銷該項贈與的。也就是雖然口頭曾承諾過要贈與，但只要在財產送出之前反悔，都是可以撤銷的。

而依照民法第114條的規定，法律行為只要一經撤銷，就是視為自始無效，故贈與人若撤銷其贈與，法律上就會當作雙方間從來不存在這個贈與契約關係。

至於財產移轉後的得撤銷情形有以下幾種：

民法第412條第一項：「贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與。」

民法第416條第一項：「受贈人對於贈與人，有左列情事之一者，贈與人得撤銷贈與：一、對於贈與人、其配偶、直系血親、三親等內旁系血親或二親等內姻親，有故意侵害之行為，依刑法有處罰之明文者。二、對於贈與人有扶養義務而不履行者。」

本案例要討論的就是民法416條的情形，416條有所謂防不孝條款之稱，有些父母寵溺子女，將自己名下財產贈與給子女後卻遭子女棄置不顧，在這樣的情形下，父母可以主張的就是撤銷贈與，若受贈人對贈與人有刑法明文的故意侵害行為，或是受贈人對於贈與人有扶養義務卻不履行扶養義務時，可以根據民法第416條第1項規定向法院提出請求返還贈與物，只要可以舉證有上述侵害或不履行行為，法官都會判決被告應返還贈與物。

(中時電子報)