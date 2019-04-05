每個時代都會孕育出許多代表性明星，有些明星在事業如日中天時選擇急流湧退，有些舉辦告別演唱會向粉絲鄭重道別，有些或許是老天天妒英才，讓這些巨星無預警殞落，驟然結束一生，留給我們無限遺憾和傷痛，但隨著時間消逝不減對他們的思念，反而加深遺留給我們的感動。

已故港星張國榮，演過《霸王別姬》、《金枝玉葉》等代表作，當時演藝事業如日中天的他，卻在2003年愚人節當天，從香港文華酒店一躍而下，結束46年短暫人生，當時可說震驚華人演藝圈，當時外界推測他輕生有兩種可能性，其一是受到感情困擾無法解脫，其二是罹患憂鬱症備受煎熬，不過最離奇的說法則是拍攝電影《異度空間》撞邪，因為過於投入片中角色，下戲仍無法抽離導致，雖然眾說紛紜但至今死因依舊成謎，雖然逝世至今已經16年，但每到張國榮冥誕時，經紀人都會帶領粉絲到香港沙田寶福山寶禪堂致意，甚至1339隻摺製千羽鶴，並選了張國榮生前最愛的紅色和金色為，傳達對偶像的無盡念和緬懷。

「梅姑」梅艷芳，1985年推出專輯《壞女孩》席捲歌壇，當時更在紅磡體育館舉辦連15場個人演唱會，奠定華語樂壇天后的地位，歌而優則演的她更以電影《 胭脂扣》，一舉拿下金馬獎、香港電影金像獎及亞太影展影后，但或許是天妒英才，在40歲那年居然因為子宮頸癌併發肺衰竭病逝，讓所有粉絲難以接受，而生前義勇行為多不勝數，像是爆發「劉嘉玲裸照風波」時，她以「天地不容」為號召發起遊行，呼籲群眾抵制《東週刊》，也讓她被封為「香港的女兒」，自從梅艷芳離世後，基於她作為香港象徵，各界對她的紀念活動至今未停過，演藝界更每年都會在她生日及冥誕時舉辦紀念節目及活動。

紅遍亞洲的一代巨星鄧麗君，逝世至今已經23年，生前在樂壇以《月亮代表我的心》、《何日軍再來》、《但願人長久》等歌奠定歌壇地位，此外致力慰問國軍官兵，更又有「軍中情人」之稱，不過晚年氣喘發作日益嚴重，1994年與男友前往泰國清邁調養度假，並著手寫作復出歌壇歌曲，未料隔年4月氣喘病發作送醫，送醫過程已經停止呼吸，即便醫生搶救仍舊宣告不治，由於鄧麗君家人不同意遺體進行解剖屍，實際死因依舊成謎，當時政府更頒發褒揚令，表彰愛國情懷和演藝成就，更准予在靈柩覆蓋國旗，此外為了緬懷她輝煌一生，除了在冥誕這天會有粉絲前往筠園悼念，更設立鄧麗君紀念文物館，展示她一生經歷及喜愛收藏，每年更有演唱會紀念活動，此外周杰倫就曾在巡演和鄧麗君跨時空合唱，緬懷一代歌后。

(中時電子報)