儘管還跟勇士有著3年多合約，勇士明星後衛柯瑞卻已提前宣告繼續效忠！柯瑞接受《TODAY》主持人梅爾文專訪，當被問到自己5年之後會在哪裡？柯瑞笑著回答，「仍在勇士效力！且持續希望自己幫助勇士拿下更多總冠軍！」

柯瑞在2017年夏天，跟勇士完成5年2億美元天價續約，至少要待在勇士直到2022年，如今隨著他的提前表態，代表自己就算合約到期，也會努力跟勇士達成再次續約，畢竟柯瑞如今已成勇士招牌球星，且持續創造三分球紀錄。

隨著勇士本季組成「五星戰隊」，有機會問鼎最近5年之內的第4次總冠軍，也是3連霸壯舉，今年夏天卻僅可能留住「浪花弟」克雷湯普生，考辛斯與杜蘭特則被預估走人機會較大，勇士想要繼續成為西區霸主難度越來越大。

不過柯瑞似乎毫不擔心這些，面對自己早已被列在史上最偉大球星之一，他選擇無視這些外界說法，「每個人都在問我關於自己歷史定位上的問題，我可不想大煞風景，假如我只想著當前所完成的，那就是在欺騙球賽與自欺欺人。」

「或許說來有點陳腔濫調，但我當前唯一想著只有追逐更多成就，如果我讓自己只想著當前所發生的一切，感覺就像踩了剎車一樣！」柯瑞說。

(中時電子報)