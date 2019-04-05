梁靜茹本名突然上熱搜。（圖／翻攝自新浪微博）

網友列出藝人本名。（圖／翻攝自新浪微博）

梁靜茹19年前發行專輯《勇氣》一炮而紅，常在微博和粉絲互動的她，日前還親自現身搞笑嗆網友，有人在愚人節那天寫下：「梁靜茹要給我勇氣，但我沒要，因為沒有勇氣要。」梁靜茹竟回應：「我沒給喔」，笑翻眾人，稍早梁靜茹的本名又突然登上微博熱搜，關於藝人罕見的本名也引發網友討論。

「#梁静茹原名叫梁翠萍#」上午突然登上微博熱搜第一，有人說：「啥？我一定不是最後一個知道梁靜茹原名叫梁翠萍的人吧」，更有人整理出男女藝人本名，可見應采兒本名叫丁文，因《如懿傳》又翻紅的周迅竟非本名，舊名叫做「周米卡」，其他常見的是王菲15歲前叫夏林，1989年以王靖雯藝名出道，1995年後才叫王菲。

鄧紫棋、馮紹峰、趙麗穎、吳亦凡等人本名被熱議。（圖／達志影像；翻攝自趙麗穎、Mr_凡先生微博）

其他較少聽說的是，白百何本名更詩情畫意，叫白雪，美魔女溫碧霞原名溫啤霞，張藝興本名超帥叫「張加帥」，吳亦凡本名李嘉恆，劉昊然本來叫劉源，最近身陷合約風波的鄧紫棋，本名叫鄧詩穎，去年和趙麗穎結婚今年生下一子的馮紹峰，本名叫馮威，至於趙麗穎的本名有兩種說法，有人說趙麗穎本來叫張明娟，也有人說趙麗穎從未改名，父母當初取名便希望她美麗聰穎。

阿嬌和陳妍希本名分別因登記結婚和生產時又被討論。（圖／達志影像）

而出道多年的阿嬌（鍾欣潼），去年和台灣醫生老公賴弘國在香港註冊結婚時，真實姓名曝光叫鍾嘉勵，傳她出生時原本叫鍾狄珊，兩歲時才改了現在的名字，陳妍希本名在生產後曝光叫陳玫璇。星二代方面，賈靜雯和修杰楷所生女兒咘咘叫修允菲，Bo妞叫修思羽，被誇是最有文藝氣息的本名。

(中時電子報)