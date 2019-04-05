一名男子去年4月間開車被警方攔查並開了「未繫安全帶」的罰單，但後來男子認為警方沒有證據而申訴，雖然台中監理所相信警方不可能無故亂開單，但男子提行政訴訟，彰化地院勘驗之後，卻認為車窗玻璃貼有隔熱紙，警方恐怕無法看清楚車內，自然無法確認駕駛到底有沒有繫安全帶，而撤銷原處分。

警方表示，去年4月18日下午員警巡邏行經彰鹿路與民主街附近，男子邊開車邊講電話及也沒繫安全帶，隨即鳴喇叭示警攔車，這名男子開到路邊停車後趁機放下電話並繫上安全帶，說自己沒有違規，警方卻認為當時這名男子車窗玻璃雖有關上，但沒有反光或也沒有遮蔽住影響判斷。

聯合報報導，台中監理所也認為，交通違規狀態稍縱即逝，無法期待舉發員警即時攝影，且本件舉發員警為執法人員，與原告素無仇怨，沒有必要徒增紛爭。

不過這名但男子卻認為警方無憑無據，要據理力爭。彰化地院今年3月勘驗男子車輛發現，該車副駕旁的玻璃窗貼有隔熱紙，從外看進去無論如何都無法清楚看到駕駛人到底有沒有繫安全帶，法官認為當時車輛正在行駛中，警員也是騎機車移動，警員可能會有錯看、誤判之情事，因此撤銷原處分，可上訴。

(中時電子報)