總統蔡英文日前到高雄與青年、部落客座談，據轉述，針對改革議題必需求取社會平衡問題，蔡英文以開車比喻「司機是不能換的」。對此，知名作家吳祥輝反批：「支持蔡英文是坐嬰兒學步車」，大虧小英司法改革一事無成，轉型正義又走了樣。

目前，民進黨總統初選「英德之爭」暗潮洶湧，蔡英文在3月31日閉門造座談，對執政缺失提出解釋，稱她面對各種改革議題，必須求取社會最大平衡，而民進黨就像往前開的車子，過程中可能有人覺得太快，那就調整放慢，求取平衡，但如果換成國民黨，就可能就是開倒車了。並強調「司機是不能換的」，爭取民進黨初選支持，以勝過賴清德挑戰。

此說法讓吳祥輝連三批，指「支持國民黨是開倒車。支持蔡英文是坐嬰兒學步車。支持柯文哲是酒後駕駛。」網友留言亦表同感：「換個司機你就會開倒車，所以司機是不能換的」但這位司機已經精神失常，還不換司機，難道要載著人們一起墜下懸崖？」、「原來比傳說中的童軍治國還降一級！」，反而支持賴清德留言不少，如「請蔡知所進退，民調差就應該讓賢，回家照顧貓狗就好」、「賴清德不是只有深綠挺。是深綠，綠，淺綠，中間，都挺。阿不然小英是在怕什麼？」。

(中時電子報)