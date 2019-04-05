Lowcostcosplay用榴槤扮演索隆 (圖／翻攝自Lowcostcosplay臉書)

日本國民動漫《航海王》在全世界都有極高人氣，因此cosplay裡面角色的粉絲們也絡繹不絕，一名泰國cosplay名人「Lowcostcosplay」巧妙一人分飾兩角，同時扮演男主角魯夫跟「女帝」波雅漢考克，照片曝光後讓38萬人笑翻狂讚「太有才」。

日前「Lowcostcosplay」一人分飾，穿著一條藍色三角褲，頭戴草帽，並在裸著的上半身塗上紅漆，扮成魯夫，搞笑的是同時利用自己的屁屁，在背後畫上波雅漢考克的肖像，屁屁也成功無縫接軌變成女帝的「大ㄋㄟㄋㄟ」，最後利用鏡子完美重現動畫照片，讓網友笑翻，目前累積讚樹已經達到38萬。事實上在這個一人分飾兩角稍早前，他才利用榴槤扮演第一男配角索隆，當時獲得11萬個讚。

「Lowcostcosplay」為泰國知名coser，主打低成本角色扮演，總是能夠突發奇想，利用日常可見的東西進行角色扮演，搞笑風格已經獲得388萬粉絲。

(中時電子報)