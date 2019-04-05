美國國務院換了新的女發言人，而與川普政府的用人傾向相符，她來自保守派新聞媒體，是有線電視台「福斯新聞」（FOX News）的客座嘉賓。

據美國之音報導，美國國務卿蓬佩奧3日晚間發表聲明說，很高興歡迎摩根．奧特加斯（Morgan Ortagus）出任下一任國務院新聞發言人。他說：「摩根將帶來其卓越的資歷和豐富的公職經驗。」

奧特加斯將取代現任國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）。去年12月，美國總統川普提名諾爾特替代去年10月突然辭職的美國駐聯合國大使海利。但諾爾特後來表示，為了家人的利益而退出了提名。

報導說，奧特加斯是美國海軍預備役軍官，曾在美國財政部和美國國際開發署任職，擁有豐富的國家安全和外交政策經驗。據奧特加斯在咨詢公司GO Advisors網站發布的個人簡介，她曾任國際開發署的公共事務官，該機構是國務院領導下的獨立機構，她還曾被外派伊拉克工作。

此外，簡介稱，奧特加斯還曾在歐巴馬總統第一任期內的財政部任職，擔任情報分析員和美國駐沙烏地副代表，在那裏負責打擊金融犯罪。

但美國有線電視新聞網（CNN）卻發現，奧特加斯曾在2016年對當時還是總統候選人的川普提出批評，稱他的外交政策主張是「孤立主義的外交政策」。

福斯電視台是川普總統最喜愛的保守派新聞媒體，不少福斯員工加入了川普政府，擔任許多外交政策職位。2月間，前福斯新聞記者加布里埃拉（Lea Gabrielle）被聘請擔任國務院反錯誤訊息辦公室負責人，而前福斯新聞共同總裁希恩（Bill Shine）3月稍早剛剛卸任白宮通訊主管，轉而加入川普競選連任團隊。

在加入白宮之前，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）和白宮戰略通訊總監施拉普（Mercedes Schlapp）也都是福斯新聞客座嘉賓，經常出現在該有線電視台進行時事評論。

(中時 )