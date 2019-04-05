原來湖人本季最大問題並非傷痛，而是高層內部崩壞！《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，湖人本季在管理階層的各個層面都處四分五裂狀態，包含老闆珍妮巴斯、總裁魔術強生、總管瓦林卡、總教練華頓與「小皇帝」詹姆斯都沒法齊心！

「湖人在替詹姆斯找尋幫手之前，必須先解決內部分裂問題，在西區想要取得成功，球隊必須團結一致，」沃納洛斯基表示，「說句老實話，快艇的重建模式值得湖人學習，湖人不能覺得自己可以統治洛杉磯市場，就有機會奪冠。」

「華頓的帥位是很不穩的，無論湖人打算怎樣換人，都必須向所有人展現球隊內部穩定，才能給予自由球員足夠的加盟信心。」沃神甚至暗示，珍妮巴斯在最近開始懷疑湖人高層出現內鬼，才讓湖人內幕消息往往很快就被爆料出來。

由於先前湖人招募「一眉哥」安東尼戴維斯，幾乎都很快就被媒體爆出，也讓珍妮巴斯開始懷疑自己身邊的球隊高層，甚至找來所有高層一一面談，就是想要挖出湖人內鬼，在找不到任何實質證據後，她也開始懷疑經紀人瑞奇保羅。

只是湖人維持這種彼此猜疑狀態下去，只會造成外界更多的負面形象，湖人今年夏天想要真正挖來頂級好手，自然難上加難，就算詹姆斯很有信心自己可以吸引好手加盟，目前看來也只是空口說白話罷了！

(中時電子報)