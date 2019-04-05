中和找車位遭連開8槍 警方3小時內逮捕2嫌

39歲劉姓男子4日下午7時許，駕駛BMW自小客車行經新北市中和區南華路、景平路口，遭葉嫌持槍朝自小客車左後側連開8槍，所幸僅有車損，未有人員傷亡，中和警分局3小時內逮捕2嫌，尚有1名駕駛尚未到案，正進一步釐清犯案動機。
警方調查，劉男從事洗車業，駕駛BMW自小客車遭1輛TOTOTA自小客車、1輛賓士自小客車尾隨，2車尾隨至中和區南華路、景平路口時，葉嫌在車內突然朝劉男的自小客車左後側連開8槍。
犯案後，TOTOTA自小客車、賓士自小客車隨即逃離現場。中和警分局獲報組成專案小組，沿途調閱監視器，鎖定23歲張姓男子、24歲葉姓男子，3小時內循線逮捕張、葉兩嫌。
劉男向警方表示，「根本不認識對方，當時正在該處找車位。對方疑似有先朝地開槍。」
警方指出，尚有TOTOTA駕駛尚未到案，葉嫌坐在TOTOTA車內開槍，張嫌則是開賓士自小客車緊跟在後。葉嫌到案後坦承開槍，但詳細開槍原因仍待進一步釐清。警方在現場發現8顆彈殼，另查扣1把疑似為制式的手槍，槍枝已送鑑定。
(中時 )
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