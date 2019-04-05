高雄市長韓國瑜、蔡英文總統、前閣揆賴清德可能是2020的總統候選人。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，韓國瑜、蔡英文、賴清德有一個共同點，因為藍綠對決，以致韓的藍軍支持度非常集中，蔡、賴的綠營支持度也是如此。

吳子嘉指出，從民調來看，韓國瑜有一個跡象，民調已經到了一個峰頂，其實很難向上走，他的藍軍支持度愈來愈集中，大概能拿到8成藍軍的支持，韓國瑜的支持者現在出現愈來愈藍的傾向，這跟去年11月24日韓國瑜當選時的狀況不太一樣。

他點出，韓國瑜選高雄市長時，有三山造勢、前立法院長王金平的地方派系力量，還有網路韓粉的力量，3股正藍軍的力量把他拱上去了。韓國瑜若要選2020，他的關鍵力量是中間選民、年輕人，不過，在韓國瑜執政百日後，他的民調顯示藍軍非常集中，白色力量、年輕人開始退了，也有很多淺綠慢慢離開了。

吳子嘉在談話節目《關鍵時刻》表示，這個現象，在賴清德和蔡英文身上也看得到，兩人都是綠軍的支持度拚命集中，這也就是因為藍綠對決所致。

吳子嘉強調，韓國瑜一定是2020的主角，他也開始展開勇敢的氣魄，向攻擊者反擊嗆聲，他會繼續表現帶種的一面。韓國瑜現在肯定是國民黨唯一的救星，不過這也是國民黨的危機，若只靠一個人，國民黨非常的危險。

(中時電子報)