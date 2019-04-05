台北航線每班都配置兩位說國語與一位說台語的空服員。圖：加航提供

在北美公路旅遊中，隨時會與野生動物相見。圖：加航提供

機上餐飲皆請來名廚與侍酒師設計，在機上也能有講究的饗宴。圖：加航提供

加拿大航空繼Skytrax評選為「北美最佳航空公司」、「北美最佳清潔機艙」與「北美最佳商務艙」後，今日再獲全球最大旅遊平台 TripAdvisor 2019旅遊者之選「北美最佳商務艙」獎項。慶祝獲獎，即日起至4月底止，台灣出發飛加拿大與北美逾120個城市航點，兩人以上同行，優惠價每人含稅89,696元起。

旅遊者之選是依照各服務艙等的服務水平，頒發給全球最頂尖的航空公司，評選的標準以調查全球旅客對航空公司的意見內容、口碑數量以及評分獲得，也代表加拿大航空受到眾多旅客的肯定。

加拿大航空尊享商務艙自推出後即受旅客好評，不僅已於國際線服務，部分的北美境內航班也是唯一提供全平躺座椅的航空公司，包含溫哥華往返多倫多、蒙特婁與紐約紐華克機場，以及眾多從多倫多起飛的北美航線，皆有提供加拿大航空尊享商務艙服務。

機上餐飲與位於多倫多國際機場的尊享貴賓室餐飲也由加拿大名廚 David Hawksworth 親自設計，機上的名酒也由世界第一之女侍酒師 V？ronique Rivest 精選佳釀，未來也將會於北美地區新建與升級的楓葉貴賓室中，帶給旅客更極致的候機與餐飲體驗。

所有的尊享商務艙旅客，都能享有從地面至飛行，直至目的地的極致體驗，包含個人化的機上服務、機場優先服務、貴賓室，甚至在台北桃園國際機場中，也特設台灣航空業界唯一的禮賓專員（Concierge）服務。

另於2019年4月4日起至2019年4月7日期間，再加碼推北美三城自駕優惠，推尊享商務艙、豪華經濟艙與經濟艙全艙等前往溫哥華、洛杉磯以及世界最美公路之稱的阿拉斯加公路起點：聖約翰堡來回機票優惠，且現在於加拿大航空網站上，就能在購買機票外，也能預訂租車與飯店住宿。

加拿大航空將於今年夏季增班，每週六班從台北直飛溫哥華，唯一日間飛行航班，可當日直達多個北美城市，推出精選三城限時全艙等優惠價，2019年4月4日起至2019年4月7日止，台北出發至溫哥華經濟艙來回含稅18,693元起、台北出發至聖約翰堡經濟艙來回含稅21,909元起，台北出發至洛杉磯經濟艙來回含稅18,391 元起，亦有豪華經濟艙、加拿大航空尊享商務艙驚喜優惠價。加碼期間尊享商務艙前往北美來回含稅84,687元起，詳情可上加拿大航空官方網站查詢。

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