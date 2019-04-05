越捷航空副總經理丁越方(右二)與空中巴士亞洲區執行董事 Jean Francois Laval先生(左二)在A321neo的交機儀式上。圖：越捷提供

交機剪綵儀式大合照。圖：越捷提供

4月3日於法國土魯斯，越南國會主席阮氏金銀女士(NguyenThi Kim Ngan)及相關政要出席越捷航空與空中巴士A321neo編號VN-A600新機的交機儀式。這是越捷第60架A321neo客機。

越捷最新A321neo新機整體機艙搭載230座舒適皮椅及高品質地毯，並以鮮明的燈光為主調及新穎的設計打造出舒適明亮的座艙，同時也特別針對「SkyBoss」艙等客戶設計寬敞的空間，提供更貼心的服務。

越南國會主席阮氏金銀女士特別表示，越捷一直致力於發展國內外航空事業，同時也是全球拓展最迅速的航空公司；而越南經濟成長亮眼的原因主要受惠於大量旅遊及投資事業，因此越南政府一直高度關注及支持航空業發展。因此，越捷航空與空中巴士交易可說是越南航空業的重大里程碑。

空中巴士亞洲區執行董事 Jean Francois Laval表示：「我們很榮幸能與亞洲航空界新星—越捷航空合作，並成為其主要合作夥伴，期待未來看到更多越捷A321neo新機翱翔於空中。」

目前越捷航空擁有近80架飛機，而此編號VN-A600的新機為越捷航空第60架空中巴士A321neo飛機，並將於2019年4月起加入執航團隊。

越捷航空副總經理丁越方表示：「目前越捷航空所擁有A320系列飛機平均機齡只有2.82年，為全世界最年輕的機隊；也因為此批年輕機隊的亮眼表現，讓技術可靠度達99.64％，更讓越捷成為近年來營運成本最低的航空公司之一。越捷航空持續添購全新飛機，投資現代科技，相信能為旅遊和經濟發展盡上一份心力，並為我們尊貴的旅客提供優質又安全的飛行體驗。」

(工商 )