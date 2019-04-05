近期日夜溫差大和濕氣過高影響，一期稻作傳出稻熱病災情，總統蔡英文趕緊公開行程南下嘉義，到水下鄉視察稻熱病關心稻農，陳吉仲當場宣布，今年第一期稻作餘糧收購不限3200公斤，藉以支撐稻米價格。對此，雲林菜農林佳新在臉書上嗆說「憨吉仔聽話回頭」，並且疾呼：「農業不是這樣搞的、這是戕害農業健全發展最重的毒手」。

蔡英文4日南下嘉義，特地走進田埂聽取農民心聲除既有保險、休耕政策。針對立委陳明文擔心的第一期稻米價格問題，陳吉仲當場宣布，今年一期稻作公糧保證收購餘糧不要限制每公頃3200公斤，可保障每百台斤1300元以上，支撐稻米價格，農民有保障。

收購一樁又一樁，鳳梨、芭樂，接著稻熱病再繼續收購，對此，林佳新在臉書上PO文開酸，「憨吉仔聽話回頭！錢留下來，真正改變農業環境吧」，林佳新用3句反諷開罵，「小吉回頭～在你看到這篇文章的時候，我想你已經回去燈紅酒綠的台北了」、「小吉回頭～小吉...農業不是這樣搞的你很清楚，你這是戕害農業健全發展最重的毒手，你知道嗎？」、「小吉回頭～這樣的農業只是單純依靠補助，農業體質更弱...農民在你們心中就是乞丐嗎？」

林佳新認為，這樣的公糧收購以後大家都更加重量不重質，如此一來，「要跟國外拚個屁，到最後還不是折扣折扣再折扣給商人去傾銷.....」。林佳新說，難怪一堆米商跟他說整天你們在莫名奇妙找場地要因應準備爆倉的米。

林佳新想對農民說，「農民朋友別開心，這只是短期炒作的惡劣手段，長期來看只會讓農業越來越慘，而且這些錢一樣是我們發展農業的農委會預算抽出來的，只是戕害我們下一代的環境而已，下一代只是在更惡劣的從業環境生存而已，永遠別想跟國外競爭」。

他也吐槽陳吉仲，「我沒看過這麼愛當官的人，愛當到人格都出賣...你是精神分裂嗎？這樣的政策不是你一生最厭惡的愚農政策....你是瘋了嗎？！你當我們都還活在愚農時代？」

雲林菜農林佳新在臉書上嗆說「憨吉仔聽話回頭」，並且疾呼：「農業不是這樣搞的、這是戕害農業健全發展最重的毒手」。（圖/翻攝林佳新FB）

(中時電子報)