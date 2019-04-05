今天(清明節) 天氣溫暖舒適，除東半部地區及清晨北部地區偶有降雨外，大致可維持多雲到晴的天氣。清明連假第二天，今天金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，出遊往返外島民眾請留意航班資訊。

中央氣象局指出，今天中部以北地區雲量將略增，局部地區短暫飄小雨，白天雲量減少；整體來說，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；由於風場轉微弱偏北風，北部及東北部白天高溫略降，約25度上下，感受較舒適，其他各地則在26度以上，中南部可達28至31度；各地夜裡清晨低溫約在19至22度間，中南部日夜溫差大。

週六、週日兩天漸轉為偏南風，會比較暖熱一些，各地大多多雲到晴，出門注意防曬，山區留意零星午後短暫陣雨。

空品方面，今天高屏空品區位在下風處易累積污染物，為「紅色警示」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及離島地區為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)