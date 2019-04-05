《產經新聞》5日連載《李登輝秘錄》第1部「虛虛實實的兩岸關係」的第3篇「多舛的命運 協助建立極密管道」中介紹，1990年代前總統李登輝的國策顧問曾永賢與投效共產黨的哥哥曾永安分居兩岸的為中台建立了極密管道。

主文是，被台灣總統李登輝賦予建立對中情報管道任務的國策顧問曾永賢1992年末，以李的代理身分，極密地暗地裡在北京與國家主席楊尚昆見了面，楊很緊張地對曾說： 「今後請跟這位男士聯絡」，並指著身旁坐的軍總政治部聯絡部長葉選寧(1938至2016年)。

楊這時已逐漸失去實權，於1993年3月退任，而且將國家主席的立場全權委託給葉，楊可能是想完成自己的職責吧。曾之後通過葉和其部下等，建立了中台最高層的極密管道。

事前不知道會與楊會談的曾是從香港經澳門到北京的，之後在位於北京西北部風光明媚的玉泉山之中央軍事委員會的招待所等他的便是葉。

葉是與毛澤東(1893至1976年)一起在日中戰爭打過仗的元帥之一葉劍英(1897至1986年)的次男，擁有共產黨幹部的父親，是被稱為太子黨的精英2世。

葉在工廠工作時發生失去右臂的事故，故兩人初次見面時，葉是用左手與曾握手的。葉一開口便邊開玩笑地說，「可以和您的哥哥、和你直接談(中台)問題真是太好了！」

葉表示，「(1949年中台政治切斷後)修復兩岸關係是瞭解歷史的我們這一代必須解決的」。實際上曾和葉並不認識，是大曾10歲的哥哥曾永安與葉有交情。哥哥戰後到早稻田大學留學後偷渡到大陸投身中國共產黨，在軍中負責對外情報蒐集的任務。

哥哥通過女兒結婚的對象、人民解放軍南京軍區幹部認識了葉。對曾而言，是在中國活躍的哥哥協助建立了極密管道。但哥哥於70年代病死在天津，之後由哥哥的女兒在水面下，與葉之間牽了很細的線。

1993年以後，曾在香港、澳門、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南等，與葉本人或部下等每年約見2次面。他回顧說，「聊相互的內政、兩岸關係的前景。彼此說出真心話對於化解誤解是必要的。」

東西冷戰時代，兄弟隔著台灣海峽在東、西兩側不同陣營中擔任「情報」任務真是命運多舛，但相反的，說不定成為了中台建立極密管道的信賴關係之基礎。

1995年7月發射彈道飛彈時，打電話通知曾的是曾沒見過的葉的部下。戰爭剛結束時，日本和台灣都一樣，知識份子階層因為對「帝國主義」反彈，有一段時期全都去學習馬克思列寧主義，埋頭於「共產主義」了。

李也誇下豪語說，「那時我也在(就讀的台灣大學等)的讀書會學習了共產主義，還相當熟呢。」有學究精神的李只是參加了讀書會，但一起在早大留學的曾兄弟則競相加入共產黨，增強了對中國的憧憬。沒能去大陸的曾後來在台灣被逮捕而轉變了思想。

(中時 )