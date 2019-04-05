◎中國時報

民進黨總統初選高潮迭起，前閣揆賴清德來勢洶洶，威脅蔡英文總統的連任之路。美國在這段期間動作頻頻，一方面大力替台灣在拉丁美洲、南太平洋外交固樁，另一方面主動證實AIT駐軍並派軍艦通過台海，用行動替小英最自豪的外交折衝能力背書，儼然是她的超級助選員。

苗栗縣議員韓茂賢日前於國土計畫說明會上脫口說出，照他算法石虎數量倍增，「現在應該超過上萬隻了吧！」、「上萬隻結果是什麼？石虎老是會跑到路上被車子撞」等話語，捍衛苗栗青年聯盟3日晚間PO出影片後，引發網友撻伐，但他4日竟再語出驚人表示，「瀕臨絕種，我認為那是不可能的事。」

美國總統川普與大陸國家主席習近平舉行「簽約峰會」的計畫呼之欲出，美陸貿易戰或已接近終局（endgame），但與此同時，川普政府卻在軍事及地緣政治領域動作頻頻，企圖拉盟友與陸方較量，連冷戰時期專與蘇聯集團對抗的北約組織（NATO），如今美方也想要它劍指大陸，顯示美陸長期競爭態勢方興未艾。

陸美貿易談判可望取得關鍵突破。《紐約時報》報導指出，雙方目標是在本輪談判結束時達成協議，以便美國總統川普與中國國家主席習近平能在近期簽署協議。川普預定在台北時間今晨4點半，於白宮會見率團來美的大陸國務院副總理劉鶴。白宮經濟顧問庫德洛指出，兩方在前一回合的北京會談取得「良好進展」。有西方媒體報導指出，雙方達成了在2025年之前履行協議內容的框架。

◎旺報

為力拚經濟，大陸近期迎來連番「減稅降費」浪潮，從4月1日增值稅大減稅、預計5月1日社保大幅降費後，大陸國務院3日召開常務會議，拍板從7月1日起，進一步對行政事業性收費與服務等採取降費措施，包含擴大減繳專利申請費、年費範圍、不動產登記費用、公民身分資訊認證收費、機場建設費等，預計將對企業與民眾釋出合計3000億元（人民幣，下同）、約合台幣1.38兆元以上的減負政策紅包。

面對今年經濟諸多風險與下行壓力，大陸官方訂出「穩增長」等經濟目標並實施多手策略，近期以「減稅降費」動作最為明顯。據中金公司報告分析，財政面的減稅降費在今年第2季後，有望在穩增長中發揮更重要主導作用，如有力實施，財政寬鬆可有效改善企業現金流、提升消費者購買力，對於製造業與大消費等產業最為有利。

大陸今年《政府工作報告》訂出促進城鄉居民「增收」、提高消費能力方針。陸媒披露，近期新一輪居民增收方案正醞釀出爐，推動城鄉增收激勵計畫，包含農民、小微企業主、科研人員等3大族群或將得到重點支持；例如改革土地制度以提升農民財產收入、完善科技成果收入分配機制等，相關配套文件已在起草，今年有望正式推出。

大陸國務院3日召開常務會議，拍板從7月1日起啟動各類行政費用調降，合計釋出3000億元（人民幣，下同）以上降費紅包。具體對一般民眾來說，未來包含買機票、辦護照、國外「海淘」購物與行動網路的流量費等都將有下調空間。

◎工商時報

中美第九輪貿易談判在美東時間4月3～4日於華盛頓登場，在上一輪完成「有建設性」談判之後，全球咸盼此次為雙方最終回合的談判。知情人士透露，根據雙方正在擬定的貿易協議，美方要求中方需在2025年前承諾購買更多的美國商品，並且允許在中國經營的美國企業享有100％獨資權利。

有「華爾街甘道夫」之稱的著名策略師卡拉諾維奇（Marko Kolanovic）預言，只要中美達成貿易協定和英國脫歐順利，標準普爾500指數可望5月底前就實現他原本預期年底才達到的3,000點新高目標。不少專家也認為，若美國周五公布就業數據理想，美股隨時能創新高。

晶圓代工龍頭台積電5奈米已進入試產，專為5奈米量身打造的12吋晶圓廠Fab 18第一期工程將在下半年完成生產線建置及認證，明年上半年進入量產，蘋果首款5奈米A14應用處理器可說是訂單在握。

雖然從大陸參訪返台後，引發民進黨政府說他「賣台」的軒然大波，但連續兩個月出訪星馬和大陸南方四城市，高雄市長韓國瑜正以具體行動，實踐「南南合作」的競選政見。「取法乎上，得乎其中」，對「窮而有志」的韓國瑜市長而言，必須更重視的是高雄本身的現有條件，「面向南方」訂定階段性發展目標，透過城市交流合作...

(中時電子報)