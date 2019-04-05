國民黨究竟到底由誰代表黨選2020總統大選，至今仍未揭曉，其中呼聲最大、民調最高的高雄市長韓國瑜，被看好能單挑總統蔡英文、前行政院長賴清德。對此，港媒近期發表評論認為，韓若要參選，須先面對3道難題。

回顧韓近日受訪，他稱此次訪美進行學術交流，主要是訪哈佛和史丹福大學，對於訪美行程和各方面的規劃，確定有參訪，還有一些企業家，談招商引資，也可能與退休大使會面。「2020問題」等回台後再來好好談。

港媒《中評社》今發表快評文章認為，韓國瑜以近日籌備訪美行程繁忙為由，盼將會面時間延後至回台的18日之後。「但回台後須盡快下決斷」，畢竟韓如果參選，第一，需化解參選「正當性」受質疑的問題，畢竟擔任高雄市長才3個多月。

第二，需處理好與堅持參選的黨內「太陽們」的關係，想最後打贏選戰，還要靠黨內團結、靠他們真心輔選。第三，「韓流」也有退燒可能，2020選局可能因此劇變，國民黨並無穏勝把握。民進黨繼續執政，那韓和國民黨所訴求的「民進黨不倒經濟不會好」，恐將無以為繼，高雄也發不了大財。

評論最後總結認為，韓國瑜常說，知道人民要什麼，才是獲得選票的最佳途徑。「當下台灣的民情民意，相信韓國瑜比誰都清楚、也更能掌握」。

(中時電子報)