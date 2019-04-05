洋基撿走了海盜隊中繼投手巴瑞特(Jake Barrett)，放進40人名單裡，移出受傷的投手海勒(Ben Heller)。巴瑞特在海盜沒有投過一場球就被放到轉讓名單，生涯在響尾蛇累積93.1局、4.05自責分率。巴瑞特主要是在3A表現很好，傷兵累累的洋基先收著他以備不時之需。
今年開季洋基非常不順，跟金鶯和老虎的系列賽相繼失利，季外買來的游擊手屠洛威斯基(Troy Tulowitzki)才沒幾天就受傷，他們現在只好請托瑞斯(Gleyber Torres)代班。早知如此就不買老屠了，當初只是希望他暫時填補桂格瑞斯(Didi Gregorius)的缺，現在卻派不上用場。
眼看季外辛苦補強的陣容變得支離破碎，總教練波恩(Aaron Boone)很無奈：「例行賽就是一連串嚴苛的考驗，你無法預知各種狀況。」洋基11人掛傷兵，其中2位先發輪值，4位主力野手，害他們跟兩支弱隊打得不相上下。
還好洋基5日到巴爾的摩踢館，以8-4擊敗金鶯扳回一城。暴力新人托瑞斯(Gleyber Torres)單場4支4包括1支兩分炮，總計4打點立下頭功。捕手桑契斯(Gary Sanchez)、渥特(Luke Voit)也各繳1發陽春炮。洋基先發左投派克斯頓(James Paxton)被打4分，但隊友在他退場前打到領先，他上一次只有1自責分就吞敗，這次幸運撿到首勝。
(中時電子報)
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