苗栗縣議員韓茂賢在3月4日的縣府國土規劃座談會中，說都是因為石虎上萬隻，數量太多才會陸續發生路殺意外。瘋狂言論讓動保團體與民眾聽了一把火。其實，有網友發現韓茂賢在去年5月底，曾在臉書高喊「愛護石虎」，「只要人們不去危害石虎，石虎自然得以繁衍茁壯」。昔日發言對照他現在說的「石虎太多才被撞死」，遭網友質疑，韓茂賢是不是利用石虎騙選票，「請問這位議員選前選後是換人演嗎？」

韓茂賢去年5月30日在臉書PO文，表示「本人認為石虎最大的天敵是人類，只要人類不獵殺、不捕捉，反過來愛護石虎的時候，人類反而是石虎最大的靠山。 只要人們不去危害石虎，石虎自然得以繁衍茁壯。」

韓茂賢指出，苗栗縣政府送的保育條例，沒有列入對人的宣傳、教育及管制獵殺條文，「本人認為應該要重擬後列入，送議會審議，條例才算完備」。期許石虎保育條例應兼顧開發及動物保育。

對照韓茂賢現在說的「據我估算，石虎數量已經破萬，破萬的結果是什麼？就是一直跑到路上被車撞死」，更批評動保怠惰用舊數字，按他的算法，如今應要有1萬隻了。

對此，網友紛紛留言，「超時空打臉！」、「還沒選中前在那邊高喊保育石虎，用石虎騙選票當選了，就開始說石虎數量太多，你那隻眼睛看到很多了？」、「石虎最大的敵人就是你，選前選後，臉太腫了吧」、「可以請議員提出研究方法和確實的數據嗎？」

石虎路殺事件。(資料照 巫靜婷翻攝)

圖為苗栗縣議員韓茂賢。(資料照)

翻攝自 韓茂賢臉書

(中時電子報)