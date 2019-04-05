農委會主任委員陳吉仲（圖）。(中央社)

黑箱天價買武器亂花錢可以！ 外銷農產拚訂單賺大錢猶豫？ ～高金素梅2019.04.01

被網友公認質詢十分認真的立委高金素梅，日前在立法院質詢農委會主委陳吉仲一樣戰力滿點，幾乎句句電爆陳吉仲，她嗆陳吉仲是個不及格的主委，她還以為站在她前面的是陸委會主委。並問如果農產品出口如陳吉仲報告所說創20年新高，達到54.7億美元，那為什麼農民會在11月24號用選票懲罰民進黨?

立委高金素梅在臉書放日前質詢農委會主委陳吉仲影片，並寫「黑箱天價買武器亂花錢可以！ 外銷農產拚訂單賺大錢猶豫？」在她看來陳吉仲並不像一位農業專家，只是一個夸夸空談的學者。如果在學院，可能會是受歡迎的教授，但對台灣農民來說，陳吉仲一直是一個不及格的主委。有句話：「只有理論，沒有實踐，臉色蒼白。」臉色蒼白的那一位，正是陳吉仲。

影片中，高金素梅問陳吉仲，如果農產品出口真的如陳吉仲所說，創20年來新高，達到54.7億美元，並且新南向出口市場，也持續成長了9.3%，也就是14.4億美元，那非常奇怪，什麼農民會在11月24號用選票懲罰執政黨?

面對出口這麼亮麗的數字，高金素梅問陳，「您卻憂心忡忡的檢討台灣太過依賴單一市場」，而且不斷強調對岸政治性採購的問題，談得非常多，這讓她以為站在她對面的「不是農委會主委，是陸委會主委在做報告」。

她嗆陳吉仲，如果要談政治性採購，她要問向美國買武器，算不算政治性採購?台灣用天價買美國過時的軍機，而不是向國際軍火市場來詢價，全民難道不應該更憂心嗎?高金素梅說，最近有許多縣市首長主動為農民爭訂單，陳吉仲卻用諾貝爾獎得主的自由貿易公式來教訓大家，是主委還是教授?

高金素梅認為，把農產品外銷出去爭取的就是商業利益，而這些商業利益所得的其實就是實現農民辛苦栽種的成果。誰能夠來判定這樣的商業利益，會不會放在國家利益之上呢?要是有人認為這樣的商業利益，凌駕了國家利益時，農民生產的農產品難道絕對不外銷了嗎?

高金素梅提醒陳吉仲講話要注意，而且如果陳要要求農產品外銷透明化的時候，政府不應該兩套標準，武器採買的價格談判也應該要透明化，我方採買美國大豆，是不是也應該要透明化?我們買的天然氣燃料是不是也要透明化，我們蔡總統出去的金錢外交，是不是也要透明化?

高金素梅說，在她印象裡陳吉仲是一位教授，同時也是「日本核食進口積極宣傳的人」，而且更是碰到氣候還有災害因素的時候，就只會對農民農損的農產品來做補助的主委。對於農民真正的需要，從來拿不出真正的對策。在她看來陳吉仲並不像一位農業專家，只是一個夸夸空談的學者。高金素梅的這段質詢，讓上千網友留言狂讚喊太爽了，並希望多幾個像她這樣的立委。

(中時電子報)