中美貿易戰再傳捷報，美國總統川普4日表示，和北京方面的談判持續有進展，「有可能在4周內和陸方簽署貿易協議」。

美國總統川普4日在白宮會晤大陸國務院副總理劉鶴，舉行會談前他向記者表示最快4周內美陸雙方可能達成貿易協議。

中美貿易談判3日開始在華府展開第9輪磋商，近期雙方談判代表持續釋放樂觀訊息，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，4日美國總統川普在白宮橢圓形辦公室會晤大陸國務院副總理劉鶴前告訴記者，「中美達成貿易協議可能在4周內宣布」，他說「也許更快、也許更久。」

不過當被問及何時和大陸國家主席習近平舉行峰會、簽署協議時，川普卻不願證實會否有峰會，美國政治新聞網站Politico報導，他巧妙回應：「如果達成協議，就會有峰會。」「應該說接下來4周內就會有答案」，之後川普轉頭看向他的首席談判代表、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），萊特海澤回以「是的」，認同川普提出的時間表。

川普表示雙方目前已經解決許多談判中非常棘手的問題，不過仍有部分癥結點，據美國財經媒體CNBC報導，兩大癥結點包括竊取智慧財產以及關稅措施。關於關稅措施，川普先前曾表示，就算美中雙方達成協議，仍希望保留目前加徵在2,500億美元大陸商品上的關稅措施，作為陸方落實協議的機制，不過北京方面則希望協議達成之後能盡快撤銷關稅。

川普表示應該4周內就會有結果，後續還需要2周時間將協議書面化，他認為目前「前景看起來非常好」，不過雙方還有一段路要走，「我們很有機會能夠達成協議。」

(中時電子報)