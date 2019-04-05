元長鄉一名老翁家裡雇請外籍名叫瑪莉的看護，老翁與瑪莉語言不通，日前有口難言一氣之下騎電動車外出去冷靜，在雲145線路上徘徊被警方關懷勸導，老翁抱怨「罵妳」甚麼都聽不懂，罵到最後自己都累了。

虎尾分局客厝派出所所長陳永德與警員林誌偉日前晚上9點多執行巡邏勤務，行經元長鄉雲145線客厝路段北上車道時，發現一名老翁騎乘四輪電動代步車在車道上來回穿梭，代步車上並無任何警示與照明，看起來十分危險。

警員林誌偉見狀遂向前查詢，原來這名老翁是住於轄內的獨居老人，因家人工作在外，家裡請了一名外籍看護名叫瑪莉幫忙照料。

當天傍晚老翁疑因與瑪莉言語溝通不良，老翁滿腹怨言有苦說不出，趁著外籍看護洗澡時，毅然決然騎著代步車離家「兜風」冷靜冷靜。

警方表示，員警傾聽老翁訴苦與宣洩不滿，他說不論說什麼，那個「罵你（音似瑪莉）」都聽不懂，自己一直叫「罵你、罵你」，講到自己都累了。

老翁情緒平穩後，員警再三勸告老翁以後不可以再亂跑，這樣的行為是很危險的，並通知老翁的家屬，老翁老翁在所長陳永德等二人護送下平安返家，才結束這場讓人好氣又好笑的淘氣離家風波。

(中時 )