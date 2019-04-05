紅襪開季連續11戰都是客場，他們5日以1勝3負結束了運動家4連戰，加上開幕跟水手的1勝3負，目前2勝6敗在分區墊底，是21年來最狼狽的冠軍隊。1997年，佛羅里達馬林魚勇奪世界大賽冠軍，隔年因陣容被拆而狂吞108敗，紅襪今年開季幾乎跟他們一樣爛了。

此役紅襪左投羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)先發3.2局就被打6分退場，自豪的打線雖繳出10支安打，但除去馬丁尼茲(J.D. Martinez)的陽春炮，只靠保送擠回2分。運動家以7-3獲勝，皮斯卡提(Stephen Piscotty)連轟帶打，單場4支4外加5分打點，一個人就解決了紅襪。

紅襪總教練開季選擇繼續使用紐涅茲(Eduardo Nunez)、霍特(Brock Holt)而下放林子偉，不過這兩人表現都不佳。紐涅茲打擊率0.130，霍特打擊率0.083，看來還不如把位置讓給林子偉，林在春訓的打擊率為0.321。

紅襪跑者仍然學不乖，前兩戰他們都被運動家中外野手羅瑞亞諾(Ramon Laureano)修理，此役不信邪的貝茲(Mookie Betts)堅持挑戰羅瑞亞諾的雷射肩，結果9局上真的栽在三壘前。

紅襪的客場征途還未結束，接下來要對響尾蛇3連戰，然後才是自己的主場開幕戰(對藍鳥)。

(中時電子報)