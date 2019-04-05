新北市一名女子小花（化名）前年在微信結識羅姓男子， 2人相約見面後，被羅男邀到他家中喝酒、打牌，喝完2瓶啤酒沒醉，不料喝下一杯「混濁白開水」後，立即不支秒睡，醒來全身赤裸，只剩下內褲，驚覺遭性侵立刻報警。

據《蘋果新聞網》報導，小花當天喝下「混濁白開水」後，隔天醒來發現上半身一絲不掛，下半身只剩一條內褲、大腿還瘀青，羅男躺在旁邊說，是她自己脫褲子還跌倒，因為醒來後很暈，懷疑被下藥性侵，於是立刻報警，搭警車到醫院驗傷。

羅男在檢方調查時，坦承在水裡偷放「催情水」，甚至檢察官問到「你是說願意承認你有犯加重強制性交罪嗎」，他還回答「我願意」，遭檢方被依加重強制性交罪起訴；但在北院審理時卻翻供，只承認下藥，其他都不承認，且與小花嘿咻時問對方「舒服嗎？」，對方還有回應，表示當時她還有意識。

不過法官認為羅男只是想卸責，最後依藥劑強制性交判處9年徒刑，全案可上訴。

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(中時電子報)