老公外遇60年，高齡80餘歲的阿嬷在老公死後下定決心告小三。小三只比原配小1歲，兩人加起來高達160多歲，創下司法機關處理民事案件中，原配和小三最老紀錄，最後高雄高分院判決80歲小三要賠80歲原配50萬元定讞。

80餘歲洪姓老婦與陳姓丈夫1953年結婚，育有5名子女。據自由時報報導，經營醬菜工廠的陳男，因應酬認識在酒家上班的楊女，兩人自1958、1959年間起交往，進而在高雄市前金區租屋同居。

洪婦表示，曾與親友前往捉姦，但老公並未回頭，持續外遇60多年，直到2016年過世都與楊女同居。洪婦稱自己長期飽受精神折磨，要求楊女給付精神撫慰金200萬元。

楊女則主張洪婦早就知道她和陳男同居的事實，且陳男在世時，兩邊往來頻繁，洪婦長子甚至居住並任職於她與陳男共同經營的食品行，洪婦也有來食品行寒暄，洪婦所說精神痛苦並非事實。

1、2審法官均認為洪婦早知道楊女與陳男在一起，不過因同居事實持續發生中，依民法規定，自洪婦提告的時間往前推算2年時效，洪所受侵權行損害為的時間，只有1年多，1審判楊女應付80萬元，2審降為50萬元。

(中時電子報)