剛從澳洲籃球聯賽重返NBA打球的勇士中鋒波格特，日前接受訪問怒批湖人管理階層言而無信，因為原本湖人上季允諾不會裁掉自己，卻在即將轉為保障合約前夕突然砍人，「他們徹底把我騙了！」再次打擊湖人高層的聲譽與信用。

回顧上個球季，波格特曾替湖人短暫打了24場例行賽，原因是湖人籃球事務總裁魔術強生與總管瓦林卡，曾跟波格特承諾至少完成1年合約，沒想到湖人高層出爾反爾，就在波格特合約即將轉為全額保障前4天，突然就把他釋出。

「湖人高層當時告訴過我，我會幫他們效力一整個球季，結果他們違背了自己說出的承諾，竟在最後期限到來之前裁掉我，」波格特氣沖沖表示，「無論如何，這就是他們所做的決定，基本上來說，我就是被那些人給騙了。」

「我居然很愚蠢地相信了他們，儘管這是NBA生意的一部分，但這確實讓我感到很失望，」波格特說，「我到現在仍跟湖人總教練華頓維持很好關係，也始終信任華頓的執教能力，我只是陷入湖人無聊的政治遊戲當中而已。」

如今隨著湖人提前無緣季後賽，波格特也沒機會在季後賽「報仇」了，只好利用對外放話模式發洩怒火，其實不只是波格特，先前離開湖人的布魯克羅培茲、蘭到爾，也曾批評過湖人高層，看來湖人高層的聲譽確實越來越差了。

(中時電子報)