美國波音CEO米倫巴格向在兩起737空難事件遇難後，首次向家屬公開道歉。為兩起737 MAX客機空難導致人命損失表示抱歉，表示客機的系統，顯然因錯誤攻角數據而啟動，導致空難。

他在一段發佈在自己推特上的視頻中還承認事故由737 MAX機型飛機系統故障造成，公司正在盡全力關注安全飛行的問題確保此類悲劇不再發生。他表示，最新發布的事故調查報告顯示該機型確實在MCAS系統（自動化機動特性增強系統）確實存在嚴重問題。 他說，已更新737 MAX客機的飛行軟體，將令該款客機成為數一數二的安全機種。

衣索比亞當局周四公布初步調查結果，指肇事的波音737 MAX 8客機起飛約1分鐘個主要感應器出問題，傳出錯誤讀數，影響飛行控制。客機墜毀前，機師已多次採取正確的應變步驟，甚至墜毀前三度大喊「拉高」，仍無法阻止俯衝。

目前有許多罹難家屬正採取行動，控告波音並未就感應器問題警告大眾、航空公司及機長，導致客機失控下墜。

(中時電子報)