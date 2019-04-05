簡單的美食「潤餅捲（春捲）」，與北宋大文豪蘇東坡、春秋時代君臣故事有關。圖為蘇東坡《寒食帖》（圖／取自台北故宮）

小時候吃春捲並不知道由來，只曉得有時直接用潤餅皮包餡料，吃冷的；講究一些則是油炸到金黃色，吃起來香酥可口。

偶在市場看到賣春捲，看到老闆把滿滿的蔬菜、花生粉、美乃滋包入潤餅皮，大口咬下去，滿足感不言可喻。

做潤餅皮也是神奇的事，師傅手上搖著軟呼呼的麵團，像似要掉下來但永遠在手上溜，在鐵板上抹一圈，薄博的一層餅皮就黏在鐵板上，不一會兒就完成一張餅皮。

端午吃粽子的故事從小就耳熟能詳，但清明吃春捲（潤餅捲）少聽人說講，直到聽到一個故事，而且還是跟潤餅不太有關係的人與事，就是蘇東坡。

蘇東坡，北宋人，因烏臺詩案被貶至黃州，後又牽連新舊黨爭被貶至海南島，宋徽宗北返時於逝於常州。蘇東坡在黃州時寫下「天下行書第三」的《寒食帖》。

《寒食帖》寫到，「空庖煮寒菜，破竈燒溼葦，那知是寒食，但見烏銜紙」。

原來蘇東坡那時候就有「寒食節」，只吃冷菜。

再往前追，是春秋時晉文公不慎用火燒死賢臣介之推，愧疚之餘，訂下「寒食節」，全民不燒灶，只吃冷菜紀念介之推。

流傳至今，清明節大家有潤餅捲可吃。

一個可以同時滿足口腹與目光的簡單美味，由來於春秋時代的君臣故事，再牽連蘇東坡冤獄鬱卒時揮毫，被後世譽為「天下行書第三」的《寒食帖》，有美食、有故事、有書法，還有大文豪蘇東坡，原來潤餅捲的背後，有這麼豐富的人文內涵。

不過我吃的時候，還是只在乎餡料有沒有花生粉。

(中時電子報)