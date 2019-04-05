未料梁男肇事後竟將車停在路邊逕自走路離開，警方獲報到場也依其車籍資找到到梁男。（馮惠宜翻攝）

台中26歲張姓騎士日傍晚騎車行經振興路一處路因前方騎士未打燈即左轉，讓他反應不及緊急剎車摔倒在地，「音速小子」秒變「翻滾男孩」；張男相當氣憤前方騎士竟然將機車停在路旁竟直接走路離開，經報警，警方找到當時疑似肇事的42歲梁姓駕駛，他確稱不確定自己有沒有打方向燈，後方騎士摔車和他無關，警方也在訊後也依過失傷害及肇事逃逸罪將梁男駕駛函送法辦。

市警察局第三分局交通分隊員警於03月06日18時接獲張男報案，稱他的機車在振興路上直行，到達事故路口前突然有1輛機車未打方向燈就左轉，讓他反應不及緊急剎車摔倒在地，但最讓他生氣的是，原以為對方將機車停在路旁，是要過來關心他，沒想到對方停妥車輛後竟直接走路離開，讓他氣到理智斷線，憤怒地說哪有人這樣騎車，希望警方能將肇事者找出來，賠償他的損失。

警方為了解事故情形，立即調閱行車紀錄器以及路口監視器，經由停放現場的車輛迅速聯繫肇事梁姓駕駛，其表示當時於振興路要左轉時，不確定自己有沒有打方向燈，但稱後方來車還遠在下個路口，左轉後發現後方有車輛摔倒，認為與自己無關就離開了。

然從監視器可見，該路段路面彎曲，梁姓駕駛又在到達路口前從外側切入左轉，讓張姓駕駛以為對方也要直行才會順著路靠左騎，哪曉得對方竟是要左轉，一時之間剎車不及摔倒在地。梁姓駕駛將車輛停好就走路離開，甚至沒有去關心傷者，完全不覺得自己的駕駛行為有問題，事後警方依照過失傷害及肇事逃逸罪將梁姓駕駛函送法辦，張姓駕駛也非常感謝警方的認真追查。

(中時 )