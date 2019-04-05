政論節目主持人彭文正。(圖/取自 政經看民視)

九合一大選後，不曉得大家是否有注意到，一些政治人物開始經營網路聲量，某些網路論壇有幾個特定帳號開始張貼特定文章，政論節目主持人彭文正，就在節目聲稱，在全台最大的網路論壇PTT，有幾個帳號特別會推總統蔡英文、行政院副院長陳其邁，並且固定黑高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，彭文正也分析根本原因。

彭文正在其主持的政論節目「政經看民視」聲稱，他近期發現在PTT網路論壇，有一些帳號會在八卦、政黑、高雄版等幾個政治大版，固定推噓文，並且指出某個名為Arsonlolita的ID，在研究前一段時間柯P訪以時，發現某篇名為「柯文哲:600萬人遭屠殺是猶太人最大宣傳」有大量網路帳號行為異常。

他(彭)在節目說，「蔡英文的網軍有一個共同的特色，第一，只會推噓文，他不會推其他任何東西，包括發錢文或其他廢文，第二，只會在Gossiping(八卦版)，不會去HatePolitics(政黑版)，是因為若是普通熱衷政治者，會去和其他人筆戰討論，這些帳號都是『射後不理』，任務完成發了文就走。兩區別是在政黑版深入討論居多，八卦版都是看熱鬧居多，因此這些帳號會去考慮哪一邊邊際效用最高。

彭還表示，這些帳號只會在蔡、韓、柯、陳的文回覆，也不會跟任何ID互嗆，非常明顯是製造聲量的，他也在節目中苦澀表示：「因為英網軍有些，有跑到我的臉書來亂，這些人我就禮尚往來」。

彭文正臉書發文。(圖/取自彭文正臉書)

(中時電子報)