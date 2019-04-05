九合一大選後，不曉得大家是否有注意到，一些政治人物開始經營網路聲量，某些網路論壇有幾個特定帳號開始張貼特定文章，政論節目主持人彭文正，就在節目聲稱，在全台最大的網路論壇PTT，有幾個帳號特別會推總統蔡英文、行政院副院長陳其邁，並且固定黑高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，彭文正也分析根本原因。
彭文正在其主持的政論節目「政經看民視」聲稱，他近期發現在PTT網路論壇，有一些帳號會在八卦、政黑、高雄版等幾個政治大版，固定推噓文，並且指出某個名為Arsonlolita的ID，在研究前一段時間柯P訪以時，發現某篇名為「柯文哲:600萬人遭屠殺是猶太人最大宣傳」有大量網路帳號行為異常。
他(彭)在節目說，「蔡英文的網軍有一個共同的特色，第一，只會推噓文，他不會推其他任何東西，包括發錢文或其他廢文，第二，只會在Gossiping(八卦版)，不會去HatePolitics(政黑版)，是因為若是普通熱衷政治者，會去和其他人筆戰討論，這些帳號都是『射後不理』，任務完成發了文就走。兩區別是在政黑版深入討論居多，八卦版都是看熱鬧居多，因此這些帳號會去考慮哪一邊邊際效用最高。
彭還表示，這些帳號只會在蔡、韓、柯、陳的文回覆，也不會跟任何ID互嗆，非常明顯是製造聲量的，他也在節目中苦澀表示：「因為英網軍有些，有跑到我的臉書來亂，這些人我就禮尚往來」。
文章來源：PTT論壇
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。