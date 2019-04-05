F-35A戰機

美國為了土耳其堅持採購俄製S-400防空系統，屢勸不聽下，已中止準備交付F-35戰機的流程。如今華府正考慮，要擴大銷售其他歐洲國家F-35。

據路透報導，1名五角大廈官員周四告訴美國國會，由於羅馬尼亞，希臘與波蘭等歐洲國家面臨俄羅斯與日俱增的威脅，正加強國防，美方考慮要擴大F-35銷售。

五角大廈F-35戰機辦公室負責人溫特（Mathias Winter）在遞交眾院的書面證詞中說，未來政府與政府間「對外軍售」（Foreign Military Sales）可能的潛在客戶包括：新加坡、希臘、羅馬尼亞，西班牙與波蘭。而其他可能採購採購F-35的，還有芬蘭，瑞士和阿拉伯聯合大公國。

溫特在證詞中指出，美國將回覆所有國家正式提出的資訊徵求說明書（Request for Information，RFI）。

去年比利時沒選歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機，而選擇以40億歐元（近1,400億台幣）採購F-35，以取代老舊的F-16機隊，成為「閃電II」（Lightning II）戰機多年來的第一個新顧客。

在美國總統川普主導下，美方推出「買美國貨」（Buy American）計畫，不僅放寬銷售限制，更鼓勵美國官員在增加對外軍售上扮演更大的角色。目前除了美國外，已有英國、澳洲、義大利、土耳其、挪威、荷蘭、以色列、日本，韓國與比利時等10國簽約採購F-35戰機。

美國國務院去年11月說，到2018年9月30日為止，美國對外國政府的軍售增加了13%，達1,923億美元（近6兆台幣）。

(中時電子報)