今是清明連假第2天，也是雙向交通量最大的一天，高公局估計，全線將湧126百萬車公里，是平常1.5倍。一大早掃墓車潮湧現，至上午10時，國道雙向局部路段車多雍塞，時速僅20到30公里。

連假國道湧現車潮 避開6大地雷路段

國1南下機場系統到平鎮系統，出現塞車潮，中壢轉接一至中壢轉接二的時速20多公里，有如大型停車場。國1南向湖口服務區到竹北的即時路況時速，時速僅30公里，

國1北上仁德系統到台南，車速30公里左右。國10東向左營端至仁武，車速20到30公里。

國3南向大溪至龍潭，車速剩35公里，車輛走走停停。

國5道路因為上午7時到中午12時南下實施高乘載管制，限3人以上車輛通行，塞車潮逐漸紓解，9時後時速已提高至70公里以上。

今天高公局相關紓解車潮措施包括，7-12時國5南港系統-坪林南向實施高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向匝道、單一費率、深夜0-5時不收費、開放路肩等。

南部國道車況。(翻攝自 高公局網站)

(中時電子報)