職場中想要出人頭地，除了拚實力，能不能升官，竟然跟長相有關。研究證實，長相太帥的男人，容易被上司孤立反而升不了官；但長相好看的女人則正好相反。

俊男美女人人稱羨，但別以為長得好看就處處吃香，英國「每日郵報」報導，根據美國和英國大學進行的一項研究發現，長得太帥的男人，上司容易眼紅，由於對老闆產生威脅性，因此會有比較大的防備心。

實驗中證實，男性雇主會受到面試者的吸引力與工作型態的負面影響，若發現聘用的人優於自己，特別是長相比自己帥，容易被老闆視為威脅，因而在工作職位上比較難得到賞識，也更難升官；不過長得好看的女性，則比較不會受到這樣的負面影響。

研究指出，老闆在選擇升官加薪時，容易受到刻板印象影響，會考慮這個人是否能幫助自己，而不是威脅自己，所以長相也成為考量的重點之一。實際觀察職場發現，長相帥的男人，被老闆、長官甚至同事們不喜歡的機率比較高，部分原因就男性下意識的排斥感。

不過職場上，也不是所有長得帥的人都被討厭，若懂得善用自己的魅力並加強親和力，不吝嗇於幫助身邊的人，長相可能也會成為一把厲害的武器。

(中時電子報)