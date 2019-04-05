近來芭樂價跌，中下果產地價每公斤逼近監控價9.8元，農委會主委陳吉仲2日特別南下至高雄燕巢青隆運銷合作社視察產銷措施，宣布「三箭齊發」救芭樂措施。宅神朱學恒回顧去年前農委會主委林聰賢接受專訪時說「若明年再產銷失衡導致價跌，他要跟農委會副主委陳吉仲『一起去切腹』。」如今主委換人，朱學恒諷刺「聰賢不知何處去，吉仲依舊笑春風。」

芭樂價慘跌，農委會主委陳吉仲日前特別南下至高雄燕巢青隆運銷合作社，與種植番石榴的青年農民座談。面對芭樂果賤傷農，陳吉仲宣布「三箭齊發」救芭樂措施，陳吉仲也當場拍胸脯保證表示，「我們不會將芭樂這個問題，推給任何的地方政府，所以我們絕對要將價格拉上去，我跟你說，如果沒拉上去，我下週來，你把我轟出去！」

宅男朱學恒在臉書回顧去年7月的新聞，去年香蕉、鳳梨陸續傳出「價崩」消息，前農委會主委林聰賢接受廣播電台專訪時表示，「若明年再出現產銷失衡狀況，他跟農委會副主委陳吉仲都要去切腹」；但陳吉仲說，主委說「切腹」是表示一種決心，不是代表到時就一定切腹。

朱學恒諷刺，見芭樂盛產價格不好有詩一首：「去年今日此門中，聰賢吉仲相映紅。聰賢不知何處去，吉仲依舊笑春風。」不知吉仲記得否？時常在臉書諷刺民進黨吸引許多粉絲的網友「辛庄街」也留言「然後他會去醫院做個盲腸切除手術...」。

(中時電子報)