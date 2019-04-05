草仔粿保留傳統好滋味。（楊漢聲攝）

東板香去年開始在台東市區開分店。（楊漢聲攝）

台東成功鎮知名傳統米食坊東板香去年6月份來台東拓點，每周有4天當天鮮配，55公里直送台東市區分店，讓台東市民眾也能品嘗到美味的草仔粿及各式經典米食。

東板香位在成功鎮上的傳統市場裡專賣客家粄食，迄今開業剛好滿70年，遵循古法製作的傳統米食，口感讓人驚豔，也是老一代手工的好滋味。

第三代老闆劉俊良表示，東粄香堅持選用成本較高、米香味充足的東部縱谷優良糯米做成，草仔粿的艾草及內餡的羅蔔也全都選在台灣在地食材，繁複的製程皆遵循老法，為的就是要將老一輩手工製粿的味道傳承下來。

劉俊良說，每周3、5、6及日會在台東文化店販售，這4天都要清晨5店起床製作，在開著車行經55公里遠的海岸線直抵台東，為的就是要滿足台東市區民眾想念的心，往後如果民眾反映熱烈將會每天都營業，並研發在地特色的新產品。

東板香文化店位於台東市文化路街55號，草仔粿1個售價為25元，每周3、5、6及日早上11點開始營業到售完為止。

(中時 )