美國總統川普與大陸國務院副總理劉鶴於華府當地時間4日下午進行會晤，劉鶴表示第9輪磋商雙方已在重要問題上達成新共識，同時他也帶來大陸國家主席習近平的口信，指出雙方過去一個月來密集磋商，在協議文本上已經取得關鍵進展，期盼及早完成文本談判。

美國總統川普與大陸國務院副總理劉鶴4日在白宮橢圓形辦公室舉行會談，劉鶴表示由於「雙方偉大領袖的直接引導與參與」，才讓談判有這麼大的進展。

大陸國務院副總理劉鶴3日率領陸方談判代表於華府與美方展開第9輪磋商，劉鶴更在4日下午在白宮橢圓形辦公室會晤川普，劉鶴表示，由於「雙方偉大領袖的直接引導與參與」，才讓談判有這麼大的進展，而據新華社報導，劉鶴認為兩天來雙方團隊進行了「富有成效的磋商」，在經貿協議文本等重要問題上已經「達成了新共識」。

他也向川普傳達習近平口信，指出「過去一個多月來，雙方經貿團隊通過各種形式進行密集磋商，在兩國經貿協議文本關鍵問題上取得了新的實質性進展。希望雙方經貿團隊繼續本著相互尊重、平等互利的精神，解決好雙方關切的問題，及早完成中美經貿協議文本談判。」

習近平也在口信中表示，在當前形勢下，兩國關係健康平穩發展，這關乎中美兩國人民利益、世界各國人民利益，「尤其需要我們發揮戰略領導能力」。「我願同總統先生通過各種方式保持密切聯繫，相信在我和總統先生共同指引下，中美關係一定會取得新的更大進展。」

川普則回應美中關係的良好發展來到歷史高位，他也特別感謝習近平願意整類、列管芬太尼，稱「這件事對美國人民和美中禁毒合作具有重大意義」。

另外據美國政治新聞網站Politico報導，川普也表示，如果談判進展順利，他認為美國、中國大陸、俄羅斯三方應該就刪減軍事費用進行協商。他說：「我認為這三國應該停止（軍事）支出，將經費用在更具有建設性的事務上，以促進長期和平。」

川普說中國大陸、俄羅斯以及美國的軍事支出非常龐大，他認為這筆錢應該能用在其他地方，不過也坦承目前三方針對該議題還沒有充足討論。對此，劉鶴回應是「非常好的想法」。

(中時電子報)