台北市長柯文哲日前批評去年台灣舉辦反核食公投，「怎麼會讓這題公投？我們是個弱智的國家！」雖然這番話引發議論，但今天他受訪時仍堅持意見，甚至「加碼」說那些公投題目都有問題，包括同志議題關係價值人權、核電若訊息不清楚投票也沒意義，「說弱智差不多！」

針對自己一席「台灣是弱智國家」的說法，柯文哲今重申，台北要成為國際城市，要用跟別人不一樣的標準的時候，我們要思考我們有這麼特殊嗎？核災區食品的問題，或是瘦肉精問題，如果不用美國與歐盟標準不是說不可以，但你就要有很強的理由，不然怎麼跟世界接軌？像台北市在制定都市發展計畫的時候，最後也是參考聯合國SDG永續發展目標，所以「與世界接軌」還是很重要的概念。

柯文哲直言，當時因為忙著自己的選舉，老實說是投票當天才進去看有哪些公投題目，但民主政治的重點不是投票而是事先討論，如果資訊不足或資訊不清楚，那投票是沒意義的；如果連他都是在投票時第一次看題目長什麼樣子，表示事先宣導不是很多。

柯文哲還說，他後來想一想，那些公投題目都有問題，比如同志議題那5題，事關價值人權，拿出來投票很奇怪；核災、核電更不用講，如果訊息不清楚，投票根本沒意義，台灣能源政策、產業政策是一整套，哪裡是這樣投票，「說弱智差不多！」

但媒體追問，是否柯自己事前沒做功課，才會不清楚公投題目？但柯文哲仍然認為，「如果連我都搞不清楚，我就知道這個不是很…」，他強調，民主政治不是只有投票，是事前的討論，這種公民參與制度怎麼建立，才是要思考的。

(中時 )