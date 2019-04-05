用行動關懷台東的流浪動物，台東縣長饒慶鈴4日上午特地到台東縣動物收容中心關心毛小孩，同時響應「台版露西法案」，支持動保團體禁止透過第三方販售寵物的做法，杜絕非法繁殖場的生存空間，並呼籲縣民「以領養代替購買」。

饒慶鈴上午11點由縣府農業處長許瑞貴等人陪同參訪台東縣動物收容中心，了解對於流浪犬貓收容狀況，並由台東縣動物防疫所第四課長李彬誠向縣長等人介紹收容的流程，以及目前運作的情。

李彬誠表示，目前收容中心共計收容有大隻犬33隻、小隻犬8隻、貓1隻，動防所每天會派獸醫師在收容中心協助民眾辦理犬貓結紮工作，一個月約有160隻，另外，也配合台灣之心愛護動物協會到縣內各鄉鎮進行免費犬貓結紮，目前排定18日大武鄉、19日卑南鄉、20日太麻里鄉、22日東河鄉及23日鹿野鄉，採預約制，不受理現場報名，預約電話0911482978。

饒慶鈴表示，4月4日除了是兒童節之外，也是「世界流浪動物日」。「露西法案」源自英國，露西是一隻被黑心寵物繁殖場利用，不斷生育的種母犬，雖被動保團體救出，但因長期關籠，讓露西脊椎彎曲、關節畸型， 3年後即過世。去年10月英國議會正式通過，禁止有照業者販售未滿8周大的幼貓幼狗，12月底宣布，在今年通過全面禁止透過第三方販售幼貓、幼狗法令，未來購買貓狗只能直接找育種者。

目前台東縣內有7家合法的犬貓繁殖買賣業者，每年都會接受動防所的查核及評鑑。另外，饒慶鈴特別感謝動物防疫所一直努力推動的流浪犬貓領養工作，讓流浪動物收容中心全年無休開放，民眾可以天天來認領養犬貓外，每月的最後一個星期六也會在台東市海濱公園舉辦流浪犬貓的送養會，增加每一隻流浪犬貓找到好歸宿的機會。

饒慶鈴呼籲全縣民眾，一起加入「禁止透過第三方販售寵物」的行動，犬貓是我們最好、最忠實的夥伴，呼籲縣民「以領養代替購買」，把毛小孩當成是家人，拒絕購買黑心繁殖的動物。

(中時 )