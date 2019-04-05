公鹿主控布雷索首節就遭驅逐出場。(美聯社)

HILL POWER 💪#FearTheDeer pic.twitter.com/mZj1SFWpx8 — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年4月5日

無視主控布雷索首節就遭驅逐危機，公鹿5日靠著「字母哥」阿提托康波攻下全場最高45分，外加13籃板、6助攻、5火鍋的驚人數據，最後以128比122強壓地主七六人，提前以59勝20敗戰績站上聯盟與東區第1位置！

比賽才打2分36秒，布雷索就因把球直接砸在恩比德身上，引爆雙方球員在場上推擠衝突，結果布雷索被吹兩次技術犯規直接被趕出場，讓公鹿頓失主控，只能換上替補後衛喬治希爾撐場，幸好他們仍有阿提托康波繼續坐鎮。

場上也變成阿提托康波與恩比德的內線互飆秀，打到最後1分02秒，公鹿靠著希爾切入上籃，取得2分超前，接著史德林布朗又替公鹿添上兩分，米德頓最後25.4秒兩罰俱中，也讓這場比賽毫無懸念，七六人無奈主場吞敗。

公鹿除了字母哥全能發揮，米德頓也有22分、4助攻與3籃板，頂替布雷索位置的希爾20分、5助攻與5籃板，證明公鹿確實擁有足夠板凳深度；七六人則以恩比德34分、13籃板及13助攻的大三元表現最佳，雷迪克29分。

(中時電子報)