今天清明節民眾紛紛返鄉掃墓，台中市政府民政局為方便民眾，今天與昨天兩天於豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等5區提供掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區，搭配禁止自行開車進入交管地區，有效避免塞車，獲民眾好評。民政局表示，接駁專車使用率高，預計使用累積人數約可達到6萬人次。

民政局表示，為讓民眾有良好的掃墓環境，市府今年2月先行啟動各區公墓全面除草作業，讓掃墓民眾更方便進出；假日掃墓期間，並依各地交通情況進行交通管制，嚴禁私人車輛進入，避免塞車。

各區掃墓專車的接駁點、開駛時間及搭乘方式：

1. 豐原區4／4∼4／5備有9人座及20人座車輛自早上6：00至中午12：00於豐原區公所旁育德街(靠豐南國中) 搭乘。

2. 后里區4／4∼4／5備有20人座車輛自早上7：00至中午12：00於中科管理局停車場(后科南路、聯相公司對面) 搭乘。

3. 太平區4／4∼4／5備有20人座車輛自早上7：00至下午1：00於太平區第一花園公墓管理室旁停車場(山田路12號)搭乘。

4. 沙鹿區4／4∼4／5備有20人座車輛自早上7：00至下午4：00於中山路示範公墓路口(往沙鹿納骨堂方向) 搭乘

5. 霧峰區4／5備有9人座車輛自早上6：00下午4：00於霧峰區中正路144巷巷口(簡易自來水廠旁) 搭乘。

(中時 )