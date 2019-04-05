玉井消防分隊清明連假期間至轄區公墓發送消防小水袋予民眾使用，希望能降低公墓火警之發生率。（劉秀芬翻攝）

玉井消防分隊清明連假期間至轄區公墓進行防火宣導，並展示新型小型水箱車及高壓水霧清洗機供民眾體驗。（劉秀芬翻攝）

慎終追遠向來是國人的良好風俗，但民眾燃燒金紙的習慣卻讓清明掃墓變燒墓，讓消防人員疲於奔命，台南市消防局玉井消防分隊清明連假期間至轄區公墓以空拍機懸掛防火宣導布條，現場亦發送消防小水袋予民眾使用，希冀能降低公墓火警之發生率。

台南市玉井區公墓範圍廣大，每逢清明時期假日，公墓火警的次數頻繁，讓消防人員疲於奔命。為有效降低公墓火警發生之次數，今年玉井消防分隊配合玉井區公所，於4、5兩日在玉井區沙田里第一公墓、玉井區望明里懷恩堂向掃墓民眾進行清明防火宣導。

玉井消防分隊分隊長張明義表示，為了有效吸引民眾目光達到宣導成效，特配合玉井山搜義消分隊之空拍機懸掛宣導布條至各駐點巡視，並於今（5）日在望明里懷恩堂追思大會進行新型小型水箱車展示及高壓水霧清洗機供民眾體驗，現場亦發送消防小水袋予民眾使用，希望降低雜草公墓火災案件量。。

另外張明義亦提醒掃墓民眾，用火時一定要遵從「4不2記得」要點：1.「不」亂燒雜草、2.「不」亂丟菸蒂、3.「不」飛揚冥紙、4.「不」燃放爆竹；二記得是1.「記得收垃圾」、2.「記得滅餘燼」，隨手、隨時做好火災預防工作，防範於未然。

(中時 )